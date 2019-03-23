Как Орсер переживал за Медведеву в произвольной программе на чемпионате мира. Видео

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева без грубых ошибок исполнила произвольную программу на чемпионате мира в японской Сайтаме. Она набрала за свой прокат 149,57 и в сумме 223,80 и выиграла бронзу.

Тренеры российской фигуристки Брайан Орсер и Трейси Уилсон активно переживали за спортсменку во время проката. Напомним, что Медведева получила повреждение бедра во время разминки и выступала в произвольной программе с болью.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире