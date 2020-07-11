«Как можно не дать награду девочке, сделавшей самый сложный прыжок в мире?» Плющенко настаивает, что Трусова должна была получить приз

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает несправедливым тот факт, что россиянка Александра Трусова не вошла в число победителей первой в истории премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards.

— Конечно же, эта премия очень нужна, это «Оскар» мира фигурного катания, и эту премию нужно развивать, проводить ежегодно в разных странах мира, — цитирует Плющенко ТАСС. — Но я скажу, что мне не понравилось в этой истории: как можно не дать награду девочке, которая первой сделала четверной прыжок, девочке, которая сделала самый сложный прыжок в мире фигурного катания, — четверной лутц, девочке, которая три раза вошла в Книгу рекордов Гиннесса? И я это говорю не потому, что Александра сегодня тренируется у меня, я сказал бы то же самое, если бы она тренировалась в предыдущей команде.

Мне кажется, это несправедливо, неправильно, нужно было сделать номинацию для тех, кто становится первооткрывателем в фигурном катании, и это упущение.