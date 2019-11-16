Как Медведевой победить Трусову?

Сегодня в «Мегаспорте» состоится произвольная программа «Гран-при России». После короткой лидирует с личным рекордом Евгения Медведева (76,93), Александра Трусова — вторая (74,21).

Однако фаворитом, разумеется, все равно остается подопечная Этери Тутберидзе. Базовая стоимость ее программы намного выше, чем у ученицы крикетного клуба Торонто. Как бы мы ни были корректны, можно сказать прямо — без падений и ошибок Трусовой у Евгении шансов выиграть самой почти нет. Только если ей не будут, как Александру Самарину накануне, ставить надбавку за каждый прыжок «+5» и 9,75 за все компоненты.

Если рассматривать более реалистичный сценарий, Медведевой нужно повторить прекрасный результат произвольной программы в Канаде — 146,73. Тогда в сумме она получит почти 224 балла. С учетом чуть более сложной базы, чем на Skate Canada — в районе 225,5.

Напомним, рекорд Трусовой в программе с тремя четверными — 241,02. Сейчас она проигрывает 2,7 балла, то есть при идеальном прокате Медведевой надо набрать минимум 151.

В Келоуне было 166,62 — и это с падением на сальхове. Таким образом, для возможной победы Медведевой и ее попадания в финал «Гран-при» в субботу, вероятно, не хватит даже двух падений.

Даже если предположить, что штаб Тутберидзе рискнет, и Трусова будет прыгать не получившийся на тренировке каскад лутц + риттбергер, то при неудаче она потеряет около 7,5 балла по сравнению с Канадой (там было «+1,4», здесь — «-5» и снижение на балл за падение). Если не удастся самый дорогой элемент из той программы 4Т+3Т — то будут потеряны 9 баллов. Только найденные судьями недокруты и неясные ребра со снижением компонентов могут в данном случае уравновесить фигуристок и позволить отыграть оставшиеся 6-7 баллов. Либо совсем невероятный сценарий — три падения Русской ракеты. (Дмитрий Кузнецов)