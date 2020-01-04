Как Медведева входила в образ Дороти? Авербух все показал

Известный постановщик Илья Авербух в своем официальном Instagram опубликовал видеоролик о подготовке ледового спектакля «Волшебник страны Оз», главную роль в котором исполняет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Там в числе прочего запечатлены моменты, как Авербух разъясняет Медведевой хореографические нюансы.

На тренировке перед стартом чемпионата России 20-летняя фигуристка Медведева в ходе падения сломала один из коньков и не смогла найти ему замену. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, но приняла участие в показательных выступлениях.

С 30 декабря по 7 января фигуристка выступает в ледовом спектакле Авербуха «Волшебник из страны Оз».