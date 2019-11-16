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Как идеальной Медведевой бороться с Трусовой и Щербаковой на чемпионате страны? Отвечает Орсер

19:41
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Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, занявшей второе место на московском этапе «Гран-при», отметил, что на чемпионате страны его ученица сделает все возможное.

— Как Евгении с чистыми прокатами бороться с девочками, исполняющими четверные прыжки, на чемпионате России?

— Посмотрим, мы сделаем от себя все зависящее, сейчас она катается прекрасно, я любуюсь, когда смотрю на нее. Но Трусова — просто невероятная, она — герой, — сказал Орсер. (Екатерина Беспалова)

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

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