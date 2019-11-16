Как идеальной Медведевой бороться с Трусовой и Щербаковой на чемпионате страны? Отвечает Орсер
19:41
Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, занявшей второе место на московском этапе «Гран-при», отметил, что на чемпионате страны его ученица сделает все возможное.
— Как Евгении с чистыми прокатами бороться с девочками, исполняющими четверные прыжки, на чемпионате России?
— Посмотрим, мы сделаем от себя все зависящее, сейчас она катается прекрасно, я любуюсь, когда смотрю на нее. Но Трусова — просто невероятная, она — герой, — сказал Орсер. (Екатерина Беспалова)
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