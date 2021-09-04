Кагановская и Ангелопол стали вторыми на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

Россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол заняли второе место на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия) в танцах на льду. По сумме выступлений они набрали 160,72 балла.

Победила канадская пара Натали д'Алессандро — Брюс Уэделл. Третье место у российской пары Софья Тютюнина — Александр Шустицкий.

Итоговое положение:

1. Натали д'Алессандро — Брюс Уэделл (Канада) — 163,04

2. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол (Россия) — 160,72

3. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий (Россия) — 155,98

4. Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 150,56

5. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов (Россия) — 148,98

6. Маргарита Свистунова — Дмитрий Студеникин (Россия) — 147,10

7. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 146,13

8. Николь Калдерари — Марко Чилли (Италия) — 139,24