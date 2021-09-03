Кагановская и Ангелопол лидируют после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол лидируют после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия). За выступление они получили 64,84 балла.

На второй позиции оказались Натали д'Алессандро и Брюс Уэделл из Канады (64,48). Тройку замкнула еще одна российская пара — Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (63,10).

Российские дуэты Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин (58,71) и Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (57,67) занимают шестое и седьмое место соответственно.