Кадр дня. Медведева с командой Тутберидзе

Группа Этери Тутберидзе с Алиной Загитовой и Элизабет Турсынбаевой. Вместе с ней - Евгения Медведева. Фото Инстаграм

После церемонии награждения женщин на чемпионате мира-2019 российская фигуристка Евгения Медведева сфотографировалась с командой российского тренера Этери Тутберидзе в компании с президентом Федерации фигурного катания России Александром Горшковым.

Медведева на ЧМ-2019 завоевала бронзу. Перед вручением наград 19-летняя спортсменка тепло поприветствовала чемпионку Алину Загитову. После круга почета сделала фото с 16-летней олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018, завоевавшей серебро представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой и их командой во главе с Тутберидзе.

Медведева работала в группе тренера до мая 2018 года. Под руководством Тутберидзе фигуристка дважды становилась чемпионкой мира, а также выиграла два серебра на Олимпиаде-2018. Сейчас Медведева занимается под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире