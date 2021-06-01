Кацалапов: «Сочинская Олимпиада и предстоящая в Пекине будут сильно отличаться»

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в интервью сайту ФФККР поделились ожиданиями от Олимпиады в Пекине. По их мнению, это будет совершенно новый опыт.

— Вы ведь уже участвовали в Олимпиаде и можно что-то взять из того опыта.

Никита: Да, но там мы с Викой выступали с другими партнерами. Сочинская Олимпиада и предстоящая в Пекине будут сильно отличаться. Даже по расписанию.

Виктория: Если произвольная будет начинаться в 10 утра, то тренировка в шесть.

Никита: Поэтому я бы не стал ничего брать из нашего старого багажа. Взял только лучшее в подготовке. Причем, из подготовки к чемпионату мира, когда мы смогли набрать форму буквально за два месяца. Естественно, мы анализировали, как, сколько работали, сколько прокатов делали, какими частями... И вот эти вещи, конечно, мы запомним, учтем и перенесем в следующий год.

Виктория: Самое главное, за этот год мы поняли, что несмотря ни на какие сложности, как в спорте, так и жизни, не надо и нельзя паниковать. Нельзя останавливаться, и если что-то пошло не так, надо просто понять и принять. Подумать, как выйти из ситуации, что нужно для этого сделать и максимально быстро и правильно решить. И всей командой сплотиться.

Никита: Этот сезон показал, мы с Викой очень сильные. Некоторые из моих знакомых, окажись в похожей ситуации, как это случалось с нами в сезоне, отказались и не стали бы ничего дальше пробовать. А мы с Викой доверились тренерам, команде, друг другу и смогли переломить то, на чем кто-то уже поставил крест. И думаю, преодолев все это, мы стали сильней, уверенней в себе и стали еще больше доверять и верить нашим тренерам. Да, когда мы на льду — мы с Викой вдвоем, наши тренеры за бортом, но это не означает, что они не с нами. Мы все равно все вместе.