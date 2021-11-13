Кацалапов поделился ожиданиями от олимпийского сезона

Чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился ожиданиями от олимпийского сезона.

«В этом сезоне у меня просто не было времени изучить катание соперников. Когда смотришь, начинаешь так или иначе сравнивать себя с ними, но я лично занимался тем, чтобы вылечить спину, форсированием нашей подготовки и практически никого не смотрел, — рассказал Кацалапов. — Здесь, на тренировках в Японии, удалось увидеть, как круто все катаются, какие крутые новые элементы. Сезон особенный, и, думаю, он будет очень интересным», — приводит ТАСС слова Кацалапова.

Сегодня, 13 ноября Кацалапов и Синицина выиграли этап «Гран-при» в Японии, набрав 215,44 балла.

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.