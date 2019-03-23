Кацалапов - о медали ЧМ: "Была проверка на прочность. Перед произвольной спали на полу"

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов после произвольного танца и завоевания серебра чемпионата мира (211,76 балла) поддержали напарников по сборной России и подтвердили непростые особенности подготовки к соревнованиям. Напомним, Иван Букин после проката рассказал, что танцоры два дня почти не появлялись в гостинице.

- Мы счастливы, что смогли взять медаль, - сказал Кацалапов. - Выступили не безошибочно, но очень достойно. Как вышли со льда, сказал, что это был самый долгий день в моей жизни. Настоящая проверка на прочность. После тренировки шесть часов на полу пришлось спать, ждать произвольную программу на катке.

- Да, мы счастливы. Я старалась отключиться, никого не слушать, не видеть, только музыку и Никиту и думать о программе, - отметила Синицина.

Медаль Синициной и Кацалапова стала первой в танцах для России с 2013 года. (Дмитрий Кузнецов)

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