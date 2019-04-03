Кацалапов будет капитаном сборной России на командном Кубке мира

Как ранее сообщал "СЭ", капитаном сборной России на командном турнире ISU World Team Trophy, который пройдет в японской Фукуоке 11 – 14 апреля, будет танцор Никита Кацалапов, информирует официальный сайт ФФКР.
В дуэте с Викторией Синициной Кацалапов в нынешнем сезоне стал чемпионом страны, завоевал серебро чемпионата мира и финала "Гран-при". В 2014 году Никита в дуэте с Еленой Ильиных завоевал титул олимпийского чемпиона в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось о том, что звучали предложения назначить капитаном Елизавету Туктамышеву.
Состав российской команды на ISU World Team Trophy выглядит так:
Мужчины: Александр Самарин, Андрей Лазукин.
Женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева.
Пары: Наталья Забияко / Александр Энберт.
Танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Дополнительная информация
https://www.fsrussia.ru/intervyu/4343-viktoriya-sinitsina-nikita-katsalapov-my-nashli-svoyu-dver-otkryli-ee-uvideli-koridor-i-tochno-znaem-chto-idem-pravilnym-putem.html