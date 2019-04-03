Кацалапов будет капитаном сборной России на командном Кубке мира

Как ранее сообщал "СЭ", капитаном сборной России на командном турнире ISU World Team Trophy, который пройдет в японской Фукуоке 11 – 14 апреля, будет танцор Никита Кацалапов, информирует официальный сайт ФФКР.

В дуэте с Викторией Синициной Кацалапов в нынешнем сезоне стал чемпионом страны, завоевал серебро чемпионата мира и финала "Гран-при". В 2014 году Никита в дуэте с Еленой Ильиных​ завоевал титул олимпийского чемпиона в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось о том, что звучали предложения назначить капитаном Елизавету Туктамышеву.

Состав российской команды на ISU World Team Trophy выглядит так:

Мужчины: Александр Самарин, Андрей Лазукин.

Женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева.

Пары: Наталья Забияко / Александр Энберт.

Танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Все о фигурном катании – здесь