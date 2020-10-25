Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на этапе Кубка России в Сочи. Фигуристка чисто исполнила короткую, но допустила ошибки в произвольной программе и заняла третье место на турнире.

— Мне кажется, я очень сильно концентрировалась именно на первых двух элементах. Думала, это самое важное, а дальше все пойдет нормально, на опыте. Немного потеряла бдительность, а этого нельзя делать. Получились такие глупые, я считаю, для меня ошибки. Но это первый старт после долгого перерыва. Программа еще не вкатана так, как хотелось бы. Поэтому надо еще больше работать и работать, чтобы не допускать такие мелкие ошибки.

Это был новый опыт. Думаю, не только для меня. Сама программа мне на самом деле очень нравится. Мне кажется, в этой новой программе я и сама новая. Мы много работали над хореографией. Возможно, поэтому не так вкатана программа, потому что мы много времени тратим на то, чтобы поменять руки, делать более четкие движения.

Это не так просто поставить для человека, который почти 20 лет катается, какие-то абсолютно нестандартные для него вещи. Мы делали акцент на изменение образа. И сейчас надо поработать, потому что сегодняшний прокат никуда не годится. К следующему этапу я уже буду в лучшей форме, — приводит ФФККР слова Туктамышевой.