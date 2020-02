«К счастливой жизни я пришла через разные этапы, но никогда не сдавалась». Навка вспомнила победу в Турине-2006

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым Татьяна Навка вспомнила о пути к олимпийскому золоту и отметила, что продолжала упорно работать даже после той большой победы.

— Олимпиада, Турин, 20.02.2006 We are the champions! Первое, что приходит в голову, неправда ли? — написала Навка в Instagram. — 14 лет назад наша звезда на олимпийском небосводе навсегда вошла в историю фигурного катания! И да, не скромно, но это наша победа!

Дорогие мои, это безумное счастье, когда твой нереальный многолетний труд, старания, тренировки, бессонные ночи, нервы и надежды, наконец, имеют логический счастливый победоносный финал! Эта победа, чувства, которые ты испытываешь, когда стоишь на пьедестале и звучит гимн твоей страны, а потом и осознание, что вы Олимпийские чемпионы, стоят всего этого!

И как бы это не казалось странным, но сейчас, я хочу поведать не об этом. Простая истина, финал одного, пусть даже такой красивый, это ещё и начало чего-то другого! С детства меня приучили к труду и стремлению мои замечательные родители, собственным примером показывали, что достичь чего-то в этой жизни можно только трудясь и делая свою работу с удовольствием.

Поэтому когда завершился этот мой этап жизни, я пошла в другой. Не стала сидеть и ждать, что дальше, что как по мгновению волшебной палочки вдруг моя жизнь должна стать сплошным праздником! Увы и ах, такого не бывает. К своей нынешней счастливой жизни, я пришла через разные этапы, но никогда не сдавалась, верила в лучшее, не опускала рук и работала, работала и еще раз работала.

В моей семье так принято, и мои родители, несмотря на то, что уже пенсионеры, продолжают трудиться, так же как мой муж, и мои детки. Моя политика в отношении соцсетей очень проста — я делюсь счастливыми моментами, потому что хочу нести в этот мир радость, позитив, мотивацию и жизнеутверждающую позицию, потому что я такой человек.