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Известная телеведущая не сдержала слез после выступления Медведевой и Милохина на шоу «Ледниковый период»

20:57
Регина Тодоренко.
Регина Тодоренко.
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Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась после выступления тиктокера Дани Милохина и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период».

«Я за вами долго наблюдаю, смотрю по ночам ваши номера. Вы свежее дыхание проекта, настоящие Ромео и Джульетта.

Даня смотрел на Женю с такой любовью, таким трепетом. Это хочется пересматривать. Осталось очень приятное послевкусие.

У Дани очень большой потенциал, ты настоящий актер, очень подвижный и гибкий. Храни свою гутаперчивость, не прожги ее, не потеряй», — сказала Тодоренко в эфире «Первого канала».

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Иван Шитик все материалы автора
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