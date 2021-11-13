Известная телеведущая не сдержала слез после выступления Медведевой и Милохина на шоу «Ледниковый период»
20:57
Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась после выступления тиктокера Дани Милохина и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период».
«Я за вами долго наблюдаю, смотрю по ночам ваши номера. Вы свежее дыхание проекта, настоящие Ромео и Джульетта.
Даня смотрел на Женю с такой любовью, таким трепетом. Это хочется пересматривать. Осталось очень приятное послевкусие.
У Дани очень большой потенциал, ты настоящий актер, очень подвижный и гибкий. Храни свою гутаперчивость, не прожги ее, не потеряй», — сказала Тодоренко в эфире «Первого канала».
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