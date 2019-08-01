"Из одной двери выгоняли, а они в другую шли". Первый тренер Загитовой - о пути фигуристки и ее семье

Тренер по фигурному катанию из Альметьевска Дамира Пичугина, самая первая наставница олимпийской чемпионки Алины Загитовой, рассказала о начале ее пути в фигурном катании.

- Родители Алины чуть-чуть опоздали ко времени набора, пришли уже осенью, когда я сформировала состав группы, - цитирует Пичугину портал realnoevremya. - Пришлось создавать дополнительную группу из восьми человек. За Алину тогда еще похлопотал Роман Баранов, экс-чемпион России по хоккею в составе "Ак Барса", а на тот момент игрок альметьевского "Нефтяника".

Ну и мама, Лейсан, очень хотела, чтобы дочь занялась фигурным катанием, поскольку ей нравился наш вид спорта. С ней в основном мы и контактировали, она очень внимательно следила за успехами Алины, будучи к тому времени беременной второй дочкой - Сабиной. Отец - Ильназ - тоже принимал участие в спортивной судьбе, на коньки Алину мы ставили в четыре руки.

Когда уже Загитовы уезжали из Альметьевска, я просила Лейсан: "Не бросайте фигурное катание, у вас растет будущая олимпийская чемпионка". Мы прошлой осенью виделись на турнире, и она сама подошла ко мне с вопросом: "Откуда вы это знали, чтобы так уверенно предсказывать?" Знала. Более того, приободрила маму Алины, что она и чемпионкой мира станет, потому что верила в это, несмотря на Кихиру, Турсынбаеву и остальных. Надо верить! И они поверили, их путь был очень тернистым, что называется, из одной двери выгоняли, а они в другую шли.

Фигуристка также является чемпионкой мира, Европы, России и победительницей Финала "Гран-при".Олимпийская чемпионка выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.