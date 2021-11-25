Итальянскому фигуристу организовали отдельную тренировку в Сочи

Бронзовому призеру чемпионата Европы Маттео Риццо разрешили провести отдельную тренировку на этапе «Гран-при» в Сочи.

Днем фигуристку пришлось несколько часов дожидаться возвращения чемодана с коньками, который не прилетел из Москвы в Сочи.

Риццо был вынужден пропустить официальную тренировку и следил за прокатами с трибун.

Этап серии «Гран-при» по фигурному катанию в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября. Турнир станет последним перед финальным этапом, который пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.

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