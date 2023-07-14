Итальянский тренер призвала отпустить российского фигуриста в зарубежную сборную

Известный тренер, медалистка Олимпиады-2002 Барбара Фузар-Поли в интервью «CЭ» призвала Федерацию фигурного катания России разрешить россиянину Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство и соревноваться за рубежом.

Весной Чиризано попросил разрешения перейти в чешскую сборную у Федерации фигурного катания России, но получил отказ. Теперь фигуристу собираются оформить переход в Италию. Он тренируется с чешкой Денисой Цимловой.

— Каково это работать с парой, у которой нет определенного будущего? Я имею в виду, что вы же даже не знаете, будут ли они выступать. Почему вы взялись?

— Потому что у них может быть будущее. Они хорошие ребята, с желанием много работать. Они нуждаются в доверии. Да, пока у них нет разрешения, но они молоды. Как федерации могут держать молодых спортсменов без соревнований два года? Это несправедливо. Они занимаются спортом. И Дарио уже не катался на международных стартах почти два года! Это достаточно. Два года без соревнований в таком возрасте — достаточно! Я понимаю, что для России сложный момент, идет военный конфликт (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ»), в этом тоже проблема. Мне жаль российских спортсменов, я хотела бы видеть их на соревнованиях. Потому что мы про спорт. Дарио хотел бы выступать за Италию, а не за Россию. Надеюсь, федерация это поймет. Потому что он давно не соревнуется на международном уровне. Российская федерация — очень мудрая, у нее сильные фигуристы, там понимают, как работает этот спорт. Они профессионалы.

— Вы говорите о некой надежде, правильно ли я понимаю, что есть прогресс на пути к получению релиза?

— Конечно, мы работаем в этом направлении. Но не мы решаем этот вопрос. Правила создает ISU, и есть федерации, которые должны говорить и решать. Мы лишь работаем и хотим создавать чемпионов, классных фигуристов, это наша роль — развивать фигурное катание. Даже если фигурист не может выступать за ту же страну, мы должны дать ему шанс. Мы должны дать спортсменам больше свободы, помогать им.

Я помню, как перед Олимпиадой в Турине некоторые боролись за попадание на нее, и тогда нужен был паспорт. Перед Олимпиадой нужно получить гражданство страны. Мы сейчас не просим гражданство, о нем еще успеем подумать в будущем. Дениса уже несколько лет живет в Италии, она резидент, у нее здесь дом. Она попросит паспорт, когда будет идеально говорить по-итальянски, пройдет экзамен. А у Дарио уже есть итальянский паспорт. Мы просто просим о возможности соревноваться. Даже не на Олимпиаде. Это неправильно — держать фигуристов без соревнований. Мы про спорт, а спорт должен быть справедливым. И мы сами должны быть в нем справедливыми. Спорт — про свободу соревноваться. Вам ее дают, дальше вы выходите на лед, корт или поле, и кто лучше, тот и победит. Но дайте нам всем возможность соревноваться и завоевывать наши места! В этом суть спорта, — сказала Фузар-Поли «СЭ».

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