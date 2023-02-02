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Сегодня, 17:00

Итальянский фигурист Грассль продолжил сотрудничество с командой Тутберидзе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниэль Грассль.
Фото Reuters

Итальянский фигурист Даниэль Грассль продолжил сотрудничество с командой специалистов Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.

По данным источника, 20-летний спортсмен уже находится в Москве и тренируется с командой Тутберидзе на катке в «Хрустальном».

Грассль готовился с российскими специалистами к чемпионату Европы в Финляндии. В турнире в Эспоо он занял шестое место (230,83 балла). Итальянца выводили на короткую программу Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, тренеры из группы Тутберидзе.

Даниэль Грассль. «Мне было больно из-за обилия хейта». Итальянец переехал в Россию к Тутберидзе, но стартовал с провала на Евро
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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