Итальянский фигурист Грассль продолжил сотрудничество с командой Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль продолжил сотрудничество с командой специалистов Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.

По данным источника, 20-летний спортсмен уже находится в Москве и тренируется с командой Тутберидзе на катке в «Хрустальном».

Грассль готовился с российскими специалистами к чемпионату Европы в Финляндии. В турнире в Эспоо он занял шестое место (230,83 балла). Итальянца выводили на короткую программу Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, тренеры из группы Тутберидзе.