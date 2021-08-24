Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Италия подала заявку на проведение отмененного китайского «Гран-при» по фигурному катанию

20:39
Теги:

Италия претендует на проведение отмененного Гран-при, который должен был состояться в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Федерации ледовых видов спорта Италии.

«Мы хотим поддержать наших спортсменов, позволив им соревноваться на престижном уровне на этапе, который будет иметь решающее значение в преддверии Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Теперь мы ждем ответа ISU", — сказал глава Федерации Андреа Джос.

Этап должен был пройти в китайском Чунцине с 4 по 7 ноября. Причиной отмены стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.fisg.it/web/figura-la-fisg-si-candida-per-ospitare-la-terza-tappa-di-isu-gran-prix-2021-22/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Уход Нобеля — большая потеря «Матч ТВ». Канделаки упрекает его в том, что он развивал свой бренд, а не канал
«Крутой, смелый и очень обдуманный поступок!» Реакция на уход Арустамяна с «Матч ТВ»
Роналду хочет перейти в «Манчестер Сити»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд