Италия подала заявку на проведение отмененного китайского «Гран-при» по фигурному катанию

Италия претендует на проведение отмененного Гран-при, который должен был состояться в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Федерации ледовых видов спорта Италии.

«Мы хотим поддержать наших спортсменов, позволив им соревноваться на престижном уровне на этапе, который будет иметь решающее значение в преддверии Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Теперь мы ждем ответа ISU", — сказал глава Федерации Андреа Джос.

Этап должен был пройти в китайском Чунцине с 4 по 7 ноября. Причиной отмены стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.