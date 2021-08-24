Италия подала заявку на проведение отмененного китайского «Гран-при» по фигурному катанию
20:39
Италия претендует на проведение отмененного Гран-при, который должен был состояться в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Федерации ледовых видов спорта Италии.
«Мы хотим поддержать наших спортсменов, позволив им соревноваться на престижном уровне на этапе, который будет иметь решающее значение в преддверии Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Теперь мы ждем ответа ISU", — сказал глава Федерации Андреа Джос.
Этап должен был пройти в китайском Чунцине с 4 по 7 ноября. Причиной отмены стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Дополнительная информация:
https://www.fisg.it/web/figura-la-fisg-si-candida-per-ospitare-la-terza-tappa-di-isu-gran-prix-2021-22/
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