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Сегодня, 23:23

ISU выразил соболезнования в связи с гибелью Шишковой и Наумова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе чемпионов мира 1994 года в парном катании Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

«Международный союз конькобежцев (ISU) и все конькобежное сообщество потрясены трагической гибелью фигуристов, их тренеров и членов семей. Среди тех, кто находился на борту, были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов... ISU отдает дань уважения выдающемуся вкладу Шишковой и Наумова в развитие спорта. Их наследие как чемпионов, наставников и преданных членов конькобежной семьи будет храниться вечно. Наши мысли — с их семьей, друзьями и всеми, кого затронула эта трагическая потеря», — говорится в заявлении ISU.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе Шишкова и Наумов, в результате катастрофы никто не выжил.

1 февраля мать Вадима Наумова Ия Наумова сообщила, что тело фигуриста было обнаружено. Также стало известно, что спортсменов похоронят в США.

Вадим Наумов и&nbsp;Евгения Шишкова. Наумовы и другие фигуристы — жертвы авиакатастрофы в США. Что известно о погибших

Источник: ISU
Фигурное катание
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