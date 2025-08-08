Фигурное катание
8 августа, 11:39

ISU выразил соболезнования в связи с гибелью комментатора Гришина

Сергей Разин
корреспондент

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью комментатора Александра Гришина.

«Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кого коснулась эта трагическая утрата. Господин Гришин был уважаемым и увлеченным голосом в сообществе фигурного катания. Его многолетняя преданность делу и огромный вклад в наш вид спорта будут вспоминать с благодарностью», — приводит заявление ISU «ВсеПроСпорт».

Александр Гришин.Не тащил одеяло на себя, а укрывал им зрителя. Воспоминания об Александре Гришине

О смерти 47-летнего комментатора стало известно 5 августа. Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе на станции «Битца». Ранее в правоохранительных органах заявили, что по факту гибели Гришина не будут возбуждать уголовное дело.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и работал на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.

Источник: ВсеПроСпорт
