ISU утвердил премию лучшим фигуристам и тренерам. Первые награды вручат во время ЧМ-2020 в Монреале

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил премию лучшим фигуристам сезона. Первое вручение наград состоится в последний чемпионата мира в 2020 году в Монреале — 22 марта.

Премия будет состоять из семи категорий: самый ценный фигурист, лучший костюм, самая зрелищная программа, лучший новичок, лучший хореограф, лучший тренер, за вклад в развитие фигурного катания.

На награду претендуют фигуристы-одиночники (и женщины, и мужчины), пары и танцевальные дуэты.

Расширенный список кандидатов на награды будет объявлен 1 декабря 2019 года. Голосования пройдет в режиме онлайн до 10 февраля. Принимать участие в нем смогут болельщики, члены ISU и представители СМИ.