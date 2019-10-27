ISU утвердил премию лучшим фигуристам и тренерам. Первые награды вручат во время ЧМ-2020 в Монреале
Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил премию лучшим фигуристам сезона. Первое вручение наград состоится в последний чемпионата мира в 2020 году в Монреале — 22 марта.
Премия будет состоять из семи категорий: самый ценный фигурист, лучший костюм, самая зрелищная программа, лучший новичок, лучший хореограф, лучший тренер, за вклад в развитие фигурного катания.
На награду претендуют фигуристы-одиночники (и женщины, и мужчины), пары и танцевальные дуэты.
Расширенный список кандидатов на награды будет объявлен 1 декабря 2019 года. Голосования пройдет в режиме онлайн до 10 февраля. Принимать участие в нем смогут болельщики, члены ISU и представители СМИ.
ISU Skating Awards premieres at the ISU World Figure Skating Championships 2020 in Montreal— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 26, 2019
? https://t.co/P4OnP2rybQ
#? #FigureSkating #ISUSkatingAwards pic.twitter.com/k6zeLsGGAe