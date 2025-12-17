ISU рассмотрит вопрос допуска юных российских фигуристов не раньше января

В Международном союза конькобежцев (ISU) рассказали, когда будет рассмотрен вопрос допуска юных российских фигуристов.

«Следующее заседание совета ISU запланировано на январь. Как и на всех заседаниях совета, повестка дня будет определяться советом, и мы не в состоянии заранее подтвердить, какие конкретные пункты будут обсуждаться. Согласно нашему предыдущему заявлению, решения о допуске к соревнованиям ISU принимаются советом ISU, и ожидается, что совет рассмотрит рекомендацию МОК в надлежащее время», — цитирует пресс-службу союза ТАСС.

11 декабря исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских возрастных категориях с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

Рекомендация допускать российских спортсменов в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах сохраняется в отношении взрослых спортсменов.