ISU проведет для фигуристов тренировки в онлайн-режиме с 19 по 24 апреля

С 19 по 24 апреля ISU проведет для фигуристов тренировки в онлайн-режиме, о чем сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что тренировки разработаны для фигуристов всех уровней. Любители спорта и любители фитнеса также могут следить за упражнениями с осознанием того, что ни одно упражнение не должно превышать их физических возможностей.

Начнет тренировочную сессию 19 апреля двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских Игр в Турине 2006 Стефан Ламбьель.

Ранее ISU принял решение об окончательной отмене чемпионата мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале, но был отменен из-за пандемии коронавируса.