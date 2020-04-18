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ISU проведет для фигуристов тренировки в онлайн-режиме с 19 по 24 апреля

09:20

С 19 по 24 апреля ISU проведет для фигуристов тренировки в онлайн-режиме, о чем сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что тренировки разработаны для фигуристов всех уровней. Любители спорта и любители фитнеса также могут следить за упражнениями с осознанием того, что ни одно упражнение не должно превышать их физических возможностей.

Начнет тренировочную сессию 19 апреля двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских Игр в Турине 2006 Стефан Ламбьель.

Ранее ISU принял решение об окончательной отмене чемпионата мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.isu.org/isu-news/news/145-news/13141-isu-centers-of-excellence-offer-the-keep-training-series?templateParam=15

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