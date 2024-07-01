ISU предоставил квоты на участие россиян в юниорском «Гран-при»

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты на участие российских фигуристов в юниорской серии Гран-при на будущий сезон, сообщает РИА «Новости».

Россия сможет заявить по одному спортсмену в мужском и женском одиночном катании, а также один танцевальный дуэт на этапах юниорской серии «Гран-при» в Турции и Китае.

Кроме того, по одной спортивной паре можно будет заявить на этапах «Гран-при» в Чехии, Турции и Польше.

Взрослые российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев также не планирует допускать россиян к соревнованиям в следующем сезоне.