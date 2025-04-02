ISU пожизненно отстранил украинского судью Балкова за мошенничество

Украинский судья по фигурному катанию Юрий Балков пожизненно отстранен от работы на соревнованиях под эгидой ISU, сообщается на сайте организации.

Балкова уличили в манипуляции результатами на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне, который прошел в октябре 2024 года. Отмечается, что он отправил текстовое сообщение судье, работавшему на турнире, с просьбой по возможности завысить оценки украинскому дуэту Ирина Пидгайная/Артем Коваль. Фигуристы заняли первое место на этом этапе «Гран-при», хотя арбитры не откликнулись на призывы Балкова.

Судья, к которому обратился украинец, передал сообщение техническому распорядителю соревнований по танцам на льду, а тот уведомил руководство ISU. 5 марта в Мюнхене состоялись слушания по данному делу. Барков подтвердил, что отправлял это сообщение. Однако, по словам судьи, он не пытался напрямую повлиять на результаты, а лишь «выражал любовь» к танцам на льду и украинской команде.

Ранее Балков получал дисквалификацию на год за попытку манипуляции результатами на Олимпиаде 1998 года в Нагано. Учитывая это обстоятельство, дисциплинарная комиссия ISU решила пожизненно отстранить Балкова на этот раз.