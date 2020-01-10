ISU поднял технический минимум для женщин, необходимый для участия в чемпионате мира

ISU на своем официальном сайте сообщил о поднятии женского технического минимума для участия в чемпионате мира 2020 года.

Так, для того, чтобы принять участие в чемпионате мира в Монреале фигуристкам необходимо набрать за короткую программу от 30 баллов, а за произвольную — от 50 баллов. Примечательно, что изменения коснулись только женского одиночного катания, остальные виды новшества не затрагивают.

Из 40 участниц чемпионата мира-2019, представлявших на турнире свою произвольную программу, набрать 50 баллов и более за ее исполнение не смогли шесть участниц.