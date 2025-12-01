ISU отстранил украинскую судью Лисову за угрозы в адрес фигуриста

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) отстранила от работы украинскую судью Алену Лисову за угрозы в адрес фигуриста, cообщает официальный сайт организации.

Лисова признана виновной в нарушении кодекса этики ISU. Ее отстранение длится с 14 января, она сможет вернуться к деятельности 13 января 2026 года.

Украинку обвинили в преследовании неназванного фигуриста во время турнира в 2024 году. Тогда Лисова заявила, что катание фигуриста ужасно и ему следует вернуться к своему бывшему тренеру, а также пригрозила тем, что в противном случае она «позаботится» о том, чтобы спортсмен не попал на чемпионат.

В апреле украинский судья по фигурному катанию Юрий Балков был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с турнирами под эгидой международной федерации, за манипуляцию результатами.

В отношении Лисовой были также открыты дела по поводу возможной связи с Балковым, но из-за отсутствия прямых доказательств расследование было прекращено.