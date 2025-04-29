Фигурное катание
Фигурное катание

29 апреля, 13:30

ISU обеспокоен обвинениями в адрес бывшего тренера фигуристки Жилиной Розанова

Камила Абдурахманова
корреспондент

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил обеспокоенность по поводу сообщений о ненадлежащем поведении бывшего тренера фигуристки Вероники Жилиной Сергея Розанова. Если обвинения подтвердятся, организация предпримет соответствующие меры.

«ISU глубоко обеспокоен недавними заявлениями российской фигуристки Вероники Жилиной относительно предполагаемого неправомерного поведения тренера Сергея Розанова. ISU крайне серьезно относится ко всем обвинениям в домогательствах, оскорблениях или ненадлежащем поведении. Если обвинения подтвердятся, ISU примет все необходимые дисциплинарные меры в соответствии с правилами союза и в координации с заинтересованными национальными федерациями», — сообщили ТАСС в организации.

Яна Рудковская с&nbsp;сыном Алексанром и&nbsp;Вероника Жилина.Домогательства к 12-летней фигуристке: новые подробности. Выступили Рудковская и Плющенко-младший

Ранее мама Вероники Жилиной заявила, что Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет. Позже информацию подтвердила сама фигуристка. Тренер, в свою очередь, назвал ложью слова спортсменки.

Жилиной 17 лет. С 2019 года она занималась в группе Этери Тутберидзе, а с 2020-го тренируется в академии Евгения Плющенко. Розанов работал как у Тутберидзе, так и в «Ангелах Плющенко».

Источник: ТАСС
