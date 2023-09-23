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Допинг

Сегодня, 11:26

ISU не стал называть адвоката, нанятого защищать интересы союза по делу Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) не станет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет представлять интересы организации на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Учитывая, что дело в настоящее время находится на рассмотрении CAS, на данный момент мы не можем давать никаких дополнительных комментариев», — приводит заявление ISU ТАСС.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Российская фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. По итогам слушаний комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Источник: https://tass.ru/sport/18824495
Фигурное катание
Камила Валиева
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