ISU не стал называть адвоката, нанятого защищать интересы союза по делу Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) не станет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет представлять интересы организации на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Учитывая, что дело в настоящее время находится на рассмотрении CAS, на данный момент мы не можем давать никаких дополнительных комментариев», — приводит заявление ISU ТАСС.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Российская фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. По итогам слушаний комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.