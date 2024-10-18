ISU может рассмотреть вопрос допуска российских фигуристов весной 2025 года
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам в конце марта 2025 года, сообщает РИА «Новости Спорт».
«Совет может рассмотреть вопрос России и Белоруссии весной, когда пройдет следующее очное заседание. К тому времени нужно будет принимать какое-то решение относительно Олимпиады 2026 года», — сказал собеседник агентства.
Совет ISU не стал возвращать россиян к турнирам под эгидой организации в сентябре нынешнего года, несмотря на то что соответствующий вопрос вошел в повестку дня заседания.
ISU отстранил российских и белорусских атлетов от международных соревнований в марте 2022 года.
Источник: РИА Новости Спорт
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