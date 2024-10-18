ISU может рассмотреть вопрос допуска российских фигуристов весной 2025 года

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам в конце марта 2025 года, сообщает РИА «Новости Спорт».

«Совет может рассмотреть вопрос России и Белоруссии весной, когда пройдет следующее очное заседание. К тому времени нужно будет принимать какое-то решение относительно Олимпиады 2026 года», — сказал собеседник агентства.

Совет ISU не стал возвращать россиян к турнирам под эгидой организации в сентябре нынешнего года, несмотря на то что соответствующий вопрос вошел в повестку дня заседания.

ISU отстранил российских и белорусских атлетов от международных соревнований в марте 2022 года.