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Сегодня, 14:36

ISU может рассмотреть вопрос допуска российских фигуристов весной 2025 года

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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам в конце марта 2025 года, сообщает РИА «Новости Спорт».

«Совет может рассмотреть вопрос России и Белоруссии весной, когда пройдет следующее очное заседание. К тому времени нужно будет принимать какое-то решение относительно Олимпиады 2026 года», — сказал собеседник агентства.

Совет ISU не стал возвращать россиян к турнирам под эгидой организации в сентябре нынешнего года, несмотря на то что соответствующий вопрос вошел в повестку дня заседания.

ISU отстранил российских и белорусских атлетов от международных соревнований в марте 2022 года.

Александра Трусова на&nbsp;чемпионате Европы-2022. В Лозанне закончился совет ISU. Официальных новостей нет, но, по слухам, россиян снова «забанили»
Источник: РИА Новости Спорт
Фигурное катание
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