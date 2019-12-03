ISU извинился за ошибку в номинировании костюма россиянина Шулепова, напоминающего униформу концлагерей
Международный союз конькобежцев (ISU) отменил свое решение о номинировании в премии «ISU Skating Awards» в категориях «лучший костюм» костюма российского фигуриста Антона Шулепова, информирует The Guardian. Его наряд, напоминающий униформу Освенцима назван безответственным и оскорбительным.
В этом году россиянин выступает в произвольной программе под композицию из «Списка Шиндлера» в костюме, который использует элементы униформы заключенных и охранников из Освенцима, где более миллиона людей были убиты нацистским режимом во время Второй мировой войны.
Некоторые поклонники фигурного катания уже высказывали опасения, когда Шулепов выступал в данном костюме в начале ноября на этапе «Гран-при» во Франции. Однако критика усилилась, когда фигурист был номинирован на «костюм года». Один из пользователей Twitter сказал, что «ужасы геноцида не являются развлечением».
К утру понедельника кандидатура Шулепова была изменена на наряд для короткой программы — простой синий костюм, который не имеет отношения к Освенциму.
— ISU сожалеет, что по ошибке для голосования был представлен неправильный костюм (произвольная программа вместо костюма короткой программы) господина Шулепова, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном аккаунте организации в Twitter. — Эта ошибка была исправлена, и ISU искренне извиняется за эту ошибку и плохие настроения, которые она вызвала.
The ISU regrets that by error the wrong costume (Free Skating instead of Short Program costume) of Mr. Shulepov has been presented for voting.— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 2, 2019
This error has been corrected and the ISU sincerely apologizes for this mistake and the bad sentiments it has caused.