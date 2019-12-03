ISU извинился за ошибку в номинировании костюма россиянина Шулепова, напоминающего униформу концлагерей

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил свое решение о номинировании в премии «ISU Skating Awards» в категориях «лучший костюм» костюма российского фигуриста Антона Шулепова, информирует The Guardian. Его наряд, напоминающий униформу Освенцима назван безответственным и оскорбительным.

В этом году россиянин выступает в произвольной программе под композицию из «Списка Шиндлера» в костюме, который использует элементы униформы заключенных и охранников из Освенцима, где более миллиона людей были убиты нацистским режимом во время Второй мировой войны.

Некоторые поклонники фигурного катания уже высказывали опасения, когда Шулепов выступал в данном костюме в начале ноября на этапе «Гран-при» во Франции. Однако критика усилилась, когда фигурист был номинирован на «костюм года». Один из пользователей Twitter сказал, что «ужасы геноцида не являются развлечением».

К утру понедельника кандидатура Шулепова была изменена на наряд для короткой программы — простой синий костюм, который не имеет отношения к Освенциму.

— ISU сожалеет, что по ошибке для голосования был представлен неправильный костюм (произвольная программа вместо костюма короткой программы) господина Шулепова, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном аккаунте организации в Twitter. — Эта ошибка была исправлена, и ISU искренне извиняется за эту ошибку и плохие настроения, которые она вызвала.