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Допинг

Сегодня, 09:48

Источник: Валиева еще не вернула медали, которых ее лишили из-за дисквалификации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева не вернула медали, которых ее лишили решением Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает ТАСС.

В декабре 2021 года Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению спортивного арбитражного суда (CAS) из-за обнаружения в ее допинг-пробах запрещенного вещества триметазидин.

Все результаты спортсменки с декабря 2021 года были аннулированы, в том числе ее лишили золотой медали командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, как и других членов российской команды.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
Фигурное катание
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