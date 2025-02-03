Источник: У Тарасовой обострились проблемы с сердцем

У Татьяны Тарасовой, заслуженного тренера СССР, обострились проблемы с сердцем, сообщает SHOT.

По данным источника, недавно ей потребовалась скорая помощь, но несмотря на настоятельные рекомендации врачей, она отказалась от госпитализации. На днях 77-летней Тарасовой вновь стало плохо: появились боли в сердце. Прибывшие медики диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца.

Сообщается, что врачи стабилизировали состояние Тарасовой на месте, однако настаивали на ее госпитализации, от которой она все же отказалась.