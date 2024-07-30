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Сегодня, 13:44

Источник: Трусова тренируется в основной группе Плющенко

Виктория Кравченко
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова тренируется в основной группе академии Евгения Плющенко.

20-летняя спортсменка занимается в группе ЕВ-1. Ее тренерами являются Плющенко, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев. В ней занимаются почти все основные взрослые спортсмены академии.

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

В последний раз Трусова участвовала в соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.

14 июля Трусова заявила, что планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

Источник: РИА Новости
Александра Трусова
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