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Сегодня, 09:25

Источник: Трусова не будет участвовать в отборе к Олимпийским играм-2026

Алина Савинова
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Александра Трусова (Игнатьева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) не планирует претендовать на участие в отборочном турнире к Олимпиаде 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, 20-летняя спортсменка в течение отборочного периода не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству ФФККР, поскольку продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года. Она не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Перед стартом нынешнего сезона фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России.

Ранее исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что при выборе спортсменов на отборочный турнир к Олимпийским играм будут учитываться результаты прошедшего чемпионата России, итоги предыдущих турниров, а также стабильность спортсменов и их психологическая устойчивость.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов к олимпийским квалификационным соревнованиям в нейтральном статусе. В каждом из четырех видов допускается наличие не более двух спортсменов/пар (по одному основному и запасному). После отборочного турнира списки сократятся до одного основного участника в каждой дисциплине.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
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