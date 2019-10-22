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Источник: Сотникова заплатила гадалке 2 миллиона рублей ради форварда «Ак Барса» Ткачева

09:56
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Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова перечислила интернет-гадалке 2 миллиона рублей из-за расставания с нападающим «Ак Барса» Владимиром Ткачевым, утверждает «Комсомольская правда».

Аделина Сотникова.Олимпийскую чемпионку Сотникову обманула «колдунья». А фигуристка хотела помочь больной сестре

Сотникова встречалась с 26-летним Ткачевым чуть больше полугода. СМИ сообщают, что пара рассталась, из-за чего Аделина находится в депрессии. После ссоры с возлюбленным фигуристка пыталась вернуть Владимира с помощью колдуньи и стала жертвой мошенницы.

Ранее сообщалось, что Сотникова отправила два миллиона рублей интернет-гадалке, так как она пообещала вылечить ее больную сестру.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.

Дополнительная информация

https://www.kp.ru/daily/27043.3/4107086/

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