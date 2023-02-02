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Сегодня, 15:54

Источник сообщил, что у фигуриста Костомарова все еще есть проблемы с кровообращением

ТАСС: у фигуриста Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением
Виктория Кравченко
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

У госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова все еще есть проблемы с кровообращением.

«Состояние остается стабильным, но наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остается проблемой», — сказал источник ТАСС.

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Ранее в СМИ появилась информация, что, несмотря на положительную динамику, у спортсмена началось отмирание конечностей и ему может грозить ампутация.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Источник: https://tass.ru/sport/16947633
Роман Костомаров
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