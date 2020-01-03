Источник: полиция разоблачила банду «колдунов», которая обманула Сотникову

Полиция разоблачила банду колдунов, которая обманула олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, информирует Telegram-канал Mash.

Осенью девушка хотела с их помощью решить проблемы в личной жизни. «Гадалка» пообещала исправить ситуацию за несколько сеансов, за которые взяла 2 миллиона рублей. Фигуристка перевела деньги по частям, после чего «гадалка» пропала.

Сотникова обратилась в полиции. Расследование показало, что по такой схеме работала целая группа «колдунов». Двоих уже задержали и проверяют по другим эпизодам. Главная «гадалка» успела сбежать на Украину. Теперь она находится в федеральном розыске.

Источник: Сотникова заплатила гадалке 2 миллиона рублей ради форварда «Ак Барса» Ткачева