Бронзовая призерка чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова может уйти от тренера Этери Тутберидзе и рассматривает несколько специалистов для совместной работы, утверждает ТАСС.

Ранее появилась информация, что 15-летняя россиянка будет тренироваться у Евгения Плющенко. Решение связано с недовольством фигуристки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

По информации источника, 37-летний Плющенко не является единственным кандидатом для фигуристки.

Источник: Трусова известила Тутберидзе о смене тренера

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