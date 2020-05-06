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Источник: Плющенко — не единственный вариант для Трусовой

15:11
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бронзовая призерка чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова может уйти от тренера Этери Тутберидзе и рассматривает несколько специалистов для совместной работы, утверждает ТАСС.

Ранее появилась информация, что 15-летняя россиянка будет тренироваться у Евгения Плющенко. Решение связано с недовольством фигуристки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

По информации источника, 37-летний Плющенко не является единственным кандидатом для фигуристки.

Источник: Трусова известила Тутберидзе о смене тренера

Отец Трусовой — об уходе дочери от Этери Тутберидзе: «Мы сидим дома, катки закрыты»

Федерация фигурного катания России: Документов о переходе Трусовой в академию Плющенко у нас нет

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8406913

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