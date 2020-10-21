Источник: Петров перешел от Мишина к Плющенко
21:35
Победитель чемпионата России среди юниоров сезона-2014/15 Александр Петров перешел из группы заслуженного тренера России Алексея Мишина в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, утверждает РИА Новости.
Александр Петров пропустил чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске, который проходил с 26 по 29 декабря 2019 года. Фигурист занял 6-е место в Финале Кубка России.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...