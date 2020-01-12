Источник назвал гонорары Загитовой и Медведевой за участие в шоу

Стало известно, какие гонорары получают российские фигуристы Евгения Медведева и Алина Загитова за участие в ледовых шоу.

Как сообщают «Аргументы и факты», получала около десяти тысяч долларов за каждое выступление в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». В переводе на рубли эта сумма составляет 610 тысяч. Ранее Загитова объявила о приостановке карьеры.

По данным издания, Евгения Медведева зарабатывала от 150 тысяч рублей за каждый выход на лед в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Ранее она не смогла выступить в произвольной программе на чемпионате России из-за проблем с коньками.