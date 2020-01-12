Источник назвал гонорары Загитовой и Медведевой за участие в шоу
10:49
Стало известно, какие гонорары получают российские фигуристы Евгения Медведева и Алина Загитова за участие в ледовых шоу.
Как сообщают «Аргументы и факты», получала около десяти тысяч долларов за каждое выступление в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». В переводе на рубли эта сумма составляет 610 тысяч. Ранее Загитова объявила о приостановке карьеры.
По данным издания, Евгения Медведева зарабатывала от 150 тысяч рублей за каждый выход на лед в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Ранее она не смогла выступить в произвольной программе на чемпионате России из-за проблем с коньками.
Дополнительная информация
https://aif.ru/sport/winter/tri_nedeli_i_kvartira_skolko_zarabatyvayut_v_shou_nashi_figuristki
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