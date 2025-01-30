Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:40

Источник: на борту упавшего в США самолета не было фигуристов из опубликованного в СМИ списка

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На борту самолета, потерпевшего крушение в США, не было фигуристов с российскими корнями из опубликованного в СМИ списка, сообщает matchtv.ru.

Ранее Mash сообщил, что в упавшем самолете могли находиться Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра, Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Аннабель Морозов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов и Данила Савельев.

Позже отец Аннабель Морозов опроверг нахождение фигуристки на борту.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Источник: matchtv.ru
Фигурное катание
Читайте также
Партнер Магнуса Карлсена Бюттнер обвинил руководителей ФИДЕ в двуличности
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Крушение самолета возле аэропорта Вашингтона. Что известно к этому часу
СМИ сообщили о находившихся в упавшем в Вашингтоне самолете российских фигуристах
Зеленый переход на Западе зашел в тупик. И вот почему
Хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер умер от рака в 26 лет
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бестемьянова — о крушении самолета в США: «До сих пор не получается поверить в то, что это и впрямь произошло»

На борту разбившегося в США самолета были молодые фигуристы, посещавшие лагерь развития

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости