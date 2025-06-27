Фигурное катание
27 июня, 13:09

Источник: Галлямов выполнил первый одинарный прыжок после травмы ноги

Павел Лопатко

Российский фигурист Александр Галлямов в ходе тренировок на льду по восстановлении после травмы выполнил первый одиночный прыжок — аксель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

25-летний Галлямов получил травму в начале марта на турнире на озере Байкал, попав в трещину на льду.

Спортсмен выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. Вместе они являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр в Пекине, чемпионами мира, Европы и трехкратными победителями чемпионата России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Роднина: «Олимпиада в Италии не последняя для Степановой и Букина»

Загитова: «В каждом из нас должна жить мечта, к которой надо идти»

КХЛ на Кинопоиске

