Источник: Галлямов выполнил первый одинарный прыжок после травмы ноги

Российский фигурист Александр Галлямов в ходе тренировок на льду по восстановлении после травмы выполнил первый одиночный прыжок — аксель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

25-летний Галлямов получил травму в начале марта на турнире на озере Байкал, попав в трещину на льду.

Спортсмен выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. Вместе они являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр в Пекине, чемпионами мира, Европы и трехкратными победителями чемпионата России.