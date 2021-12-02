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Источник: финал «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке отменят из-за нового штамма коронавируса

Финал «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке могут отменить из-за нового штамма коронавируса
07:27
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Финал серии «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке (Япония) будет отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ожидается, что официально об отмене соревнований будет объявлено в ближайшее время. Причиной решения является угроза распространения «омикрон» — штамма коронавируса.

Финал «Гран-при» в Осаке должен пройти с 9 по 12 декабря.

В женском одиночном катании Россию должны представить Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная, в мужском одиночном катании — Михаил Коляда.

В финал спортивных пар вышли четыре российских дуэта: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. В танцах на льду Россию должна представить пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13087177

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Иван Торопцев все материалы автора
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