Источник: финал «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке отменят из-за нового штамма коронавируса
Финал серии «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке (Япония) будет отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Ожидается, что официально об отмене соревнований будет объявлено в ближайшее время. Причиной решения является угроза распространения «омикрон» — штамма коронавируса.
Финал «Гран-при» в Осаке должен пройти с 9 по 12 декабря.
В женском одиночном катании Россию должны представить Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная, в мужском одиночном катании — Михаил Коляда.
В финал спортивных пар вышли четыре российских дуэта: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. В танцах на льду Россию должна представить пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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