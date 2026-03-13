Источник: фигуристка Яметова ушла от Давыдова к Плющенко

18-летняя фигуристка Вероника Яметова сменила тренера. Она покинула группу Сергея Давыдова и перешла в академию Евгения Плющенко. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника агентства, спортсменка приступила к тренировкам в новой команде в конце текущей недели. Одной из главных причин перехода называется желание освоить прыжки ультра-си.

Яметова перешла к Давыдову перед началом нынешнего сезона. До этого она тренировалась в родном Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец. На счету фигуристки победы на этапах Гран-при России, а также золото в Финале серии. На последнем чемпионате России она заняла 12-е место.

Ранее из группы Плющенко ушли фигуристы Никита и София Сарновские.

