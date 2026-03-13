Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

13 марта, 20:42

Источник: фигуристка Яметова ушла от Давыдова к Плющенко

Руслан Минаев

18-летняя фигуристка Вероника Яметова сменила тренера. Она покинула группу Сергея Давыдова и перешла в академию Евгения Плющенко. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника агентства, спортсменка приступила к тренировкам в новой команде в конце текущей недели. Одной из главных причин перехода называется желание освоить прыжки ультра-си.

Яметова перешла к Давыдову перед началом нынешнего сезона. До этого она тренировалась в родном Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец. На счету фигуристки победы на этапах Гран-при России, а также золото в Финале серии. На последнем чемпионате России она заняла 12-е место.

Ранее из группы Плющенко ушли фигуристы Никита и София Сарновские.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: РИА Новости Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вероника Яметова
Евгений Плющенко
Фигурное катание
Сергей Давыдов (фигурное катание)
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сихарулидзе — об оценках на турнирах в России: «Это действительно от балды»

Давыдов подтвердил уход Яметовой к Плющенко: «Причина — участие в шоу, все мирно»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости