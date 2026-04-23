Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
23 апреля, 18:48

Источник: фигуристка Валиева и хоккеист Нестеров разорвали отношения

Игнат Заздравин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева и хоккеист ЦСКА Никита Нестеров расстались, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, спортсмены приняли решение о разрыве после ссоры. Отмечается, что несколько дней назад Валиева поставила лайк под публикацией в соцсетях с текстом «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34». В марте этого года Нестерову исполнилось 33 года.

Слухи о возможных отношениях между Валиевой и Нестеровым появились зимой 2025 года. Позднее их неоднократно видели вместе, а фигуристка посещала матчи ЦСКА.

Камила Валиева и Никита Нестеров.

В апреле «СЭ» сообщал, что Нестеров после окончания сезона-2025/26 планирует выйти на рынок свободных агентов, так как москвичи не собираются предлагать ему устраивающий его контракт.

В январе 2024 года CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года с аннулированием результатов за этот период. Срок отстранения завершился 25 декабря 2025 года. После возвращения спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала Валиева впервые после дисквалификации выступила с короткой программой, получив 70,00 балла.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: Telegram-канал Mash на спорте
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Камила Валиева
Никита Нестеров
Фигурное катание
КХЛ
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости