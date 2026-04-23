Источник: фигуристка Валиева и хоккеист Нестеров разорвали отношения

Российская фигуристка Камила Валиева и хоккеист ЦСКА Никита Нестеров расстались, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, спортсмены приняли решение о разрыве после ссоры. Отмечается, что несколько дней назад Валиева поставила лайк под публикацией в соцсетях с текстом «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34». В марте этого года Нестерову исполнилось 33 года.

Слухи о возможных отношениях между Валиевой и Нестеровым появились зимой 2025 года. Позднее их неоднократно видели вместе, а фигуристка посещала матчи ЦСКА.

В апреле «СЭ» сообщал, что Нестеров после окончания сезона-2025/26 планирует выйти на рынок свободных агентов, так как москвичи не собираются предлагать ему устраивающий его контракт.

В январе 2024 года CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года с аннулированием результатов за этот период. Срок отстранения завершился 25 декабря 2025 года. После возвращения спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала Валиева впервые после дисквалификации выступила с короткой программой, получив 70,00 балла.

