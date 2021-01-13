Источник: Фигуристка Константинова ушла из академии Плющенко

20-летняя российская фигуристка Станислава Константинова ушла из академии «Ангелы Плющенко». Это следует из скриншота переписки с Instagram команды ее тренера Александра Волкова. Одна из болельщиц поинтересовалась, продолжает ли Станислава тренировки, на что был получен ответ: «Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль, желаем ей успехов!»

Это второй уход из группы Волкова за последний месяц. До этого ее покинула Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан.

Константинова перешла в академию Плющенко к Александру Волкову в феврале прошлого года. Она показала высокий результат на втором этапе Кубка России (196,83), но на чемпионате страны в декабре осталась лишь 15-й. Наивысшим достижением в ее карьере является четвертое место на чемпионате Европы-2019.

(Дмитрий Кузнецов)