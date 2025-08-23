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Фигурное катание

23 августа 2025, 14:42

Источник: бывшую российскую фигуристку Нехаеву не пропустили в Польшу

Павел Лопатко

Польские пограничники не пропустили бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву, ныне представляющую Израиль, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Спорстменка направлялась на этап юниорского Гран-при в Риге (Латвия).

«Ей купили билет с пересадкой, так как граждан России не пропускают напрямую в Латвию. Был выбран маршрут через Варшаву, но на границе у нее изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде, несмотря на предъявленные документы от израильской федерации, подтверждающие ее участие в соревнованиях», — сказал источник.

19-летняя спортсменка в итоге добралась до Риги с тремя пересадками, ей пришлось пропустить первую тренировку.

Соревнования в Латвии завершатся 23 августа.

Источник: ТАСС
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